Luizenmoeder-acteur Rop Verheijen staat dit najaar weer in het theater. De acteur, die in de serie de neurotische vader Walter speelt, is de komende maanden te zien in het muzikale theatersprookje Hans en Griet van De Toneelmakerij. De andere hoofdrol is voor acteur Jan-Paul Buijs, bekend van onder meer TreurTevee en Swanenburg.

Hans en Griet is een moderne bewerking van het bekende sprookje van de gebroeders Grimm. Dit keer verdwalen Hans en Grietje echter niet in een bos, maar zwerven ze 's nachts door de verlaten straten van de grote stad.

Onderweg ontmoeten ze allerlei wonderlijke figuren, zoals de vadsige PatatDuif, die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, en de Nachtvlinder, die ze een geweldige avond belooft.

De familievoorstelling is van 16 oktober tot en met 9 januari door het hele land te zien. De première is op zondag 17 oktober in Internationaal Theater Amsterdam. De kaartverkoop is in de meeste theaters van start gegaan.