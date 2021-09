ZODIAC de musical is tot 9 januari 2022 te zien in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. Vanwege de versoepeling van de de coronamaatregelen en de enthousiaste reacties van het publiek is besloten langer door te gaan, laat producent Peet Nieuwenhuijsen vrijdag weten. De musical zou eigenlijk tot en met volgende week te zien zijn.

Nu er extra voorstellingen zijn toegevoegd, wordt ook een deel van de cast vervangen. Zo neemt Bastiaan Ragas de rol van René van Kooten over. De nieuwe acteurs zijn op 11 oktober voor het eerst te zien.

ZODIAC de musical, die in juli in première ging, gaat over de twaalf sterrenbeelden. De voorstelling speelt zich in de lucht af; door de ronde zaal en hoogte van de koepel worden bezoekers aan alle kanten door het verhaal omgeven.