Het is nog te vroeg om de beschadigde vuurtoren Kijkduin in Huisduinen, beter bekend als 'Lange Jaap', te gaan stutten. Dat laat woordvoerder Rob Hageman van Rijkswaterstaat desgevraagd aan NU.nl weten.

Volgens Hageman is een groep ingenieurs met elkaar in beraad of de vuurtoren met de huidige scheuren inderdaad zo onveilig is als Rijkswaterstaat vermoedt.

De ingenieurs verwachten de komende week hun berekeningen daarover te kunnen presenteren. Rijkswaterstaat gaat op basis daarvan kijken of versterking nodig is en stuurt de ingenieurs dan weer naar de tekentafel om een oplossing te ontwerpen.

In de hoogste vuurtoren van Nederland zitten grote scheuren. Omdat de kans bestaat dat de ruim 63 meter hoge vuurtoren zou kunnen omvallen, heeft de gemeente Den Helder een gebied van 70 meter rondom de toren afgesloten.

Dat de toren op dit moment "op instorten staat", vindt Hageman iets te voorbarig. "Er is een risico. Daarop hebben we uit voorzorg gehandeld."

Gevaar werd al in 1995 voorspeld

De scheuren werden ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de 144 jaar oude vuurtoren. Volgens Hageman waren ze op het moment van ontdekking hooguit enkele weken oud.

In 1995 werd al duidelijk dat een fout in de oorspronkelijke constructie ervoor zou kunnen zorgen dat er barsten in de toren komen. Mocht de toren gerepareerd moeten worden, staan er enkele grote uitdagingen te wachten.

Lange Jaap is een rijksmonument en daarom gelden er strenge regels voor bijvoorbeeld de materiaalkeuze. Daarnaast bestaat de toren voor 506.100 kilo aan gietijzer. De barsten kunnen daarom niet eenvoudig dichtgelast worden.

'We gaan ervan uit dat we de toren kunnen behouden'

Een rijksmonument mag niet zomaar worden afgebroken. Onder welke voorwaarden de toren alsnog gesloopt zou kunnen worden, is volgens Hageman nog geen onderwerp van gesprek.

"Deze toren is van grote emotionele waarde voor de bewoners van het omringende gebied. We gaan er op dit moment dus gewoon van uit dat we de toren kunnen behouden."

Maar Lange Jaap is op dit moment ook nog volop in functie. Het licht van de toren is op meer dan 50 kilometer afstand te zien. Ook zit er een radarinstallatie in de toren verwerkt, waar het scheepsverkeer op is aangewezen. Deze installatie moet van tijd tot tijd worden afgesteld.

Omdat niemand op dit moment de toren mag betreden, wordt onderzocht of er een alternatief voor de scheepsradar is.