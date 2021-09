Tanja Nijmeijer heeft een boek geschreven over haar tijd bij de Colombiaanse rebellengroep FARC. Ze heeft de groep inmiddels de rug toegekeerd en beschrijft in het boek, dat op 4 november uitkomt, haar belevenissen.

"Dit boek is een relaas van wat ik gezien en beleefd heb", schrijft ze op Twitter. "Dat hoeft niet per se te passen in het referentiekader dat de meeste Europeanen van de FARC, of van Colombia, hebben."

De destijds 24-jarige Nijmeijer sloot zich in 2002 aan bij de FARC en was onder meer betrokken bij aanslagen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Als vertaler en onderhandelaar heeft ze later deel uitgemaakt van een vredesdelegatie die op Cuba onderhandelde met de regering van Colombia.

Begin vorig jaar werd duidelijk dat Nijmeijer de FARC had verlaten omdat ze zich niet meer kon vinden in de plannen en besluiten van de groep.

Het boek krijgt de titel Tanja Nijmeijer, van guerrilla naar vredesproces en verschijnt op 4 november bij uitgever Hollands Diep.