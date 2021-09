Danny Cruijff heeft in haar leven samen met Johan flink wat kritiek over zich heen gekregen. Onterecht, vindt musicalactrice Myrthe Burger die de echtgenote van de voetballer speelt in 14 de musical. Ze hoopt dat mensen door het theaterstuk anders naar de voetbalvrouw gaan kijken.

"Wat mij betreft verdient ze rehabilitatie, na alle shit die ze in het verleden over zich heen heeft gekregen", aldus Burger in gesprek met De Telegraaf.

Danny Cruijff kreeg er in 1978 de schuld van dat Johan Cruijff niet meeging naar het WK in Argentinië. Ze zou volgens fans boos zijn geweest over een zwembadincident vier jaar eerder, waarbij Oranje-spelers met vrouwen werden gefotografeerd. Later bleek dat het gezin even voor het WK in 78 een traumatische gijzeling had doorgemaakt.

"Ik zou het denk ik van de daken hebben geschreeuwd, maar Danny heeft dat allemaal in stilte ondergaan. Ik weet niet wat daar precies de reden voor is geweest, maar dan moet je wel ontzettend sterk in je schoenen staan. Ze heeft dat met zoveel klasse gedragen", vindt Burger.

De musicalactrice heeft zelf niet met Danny gepraat, maar wel met mensen uit haar omgeving. "Danny was niet alleen 'de vrouw van'. Zij heeft hem deels gemaakt tot wie hij was. Een stoer wijf uit de eerste generatie spelersvrouwen. Bijzonder, want het was echt een andere tijd. Mondige vrouwen was men niet gewend. Ik vind haar enorm inspirerend."