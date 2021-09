Het boek IJzerkop van Jean-Claude van Rijckeghem heeft de Thea Beckmanprijs 2021 gekregen. Deze prijs voor het beste historische jeugdboek wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. De onderscheiding is vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek.

De historische jeugdroman IJzerkop gaat over een achttienjarig meisje, Stans, dat wegloopt en in Parijs in het leger van Napoleon terechtkomt. Zij moet daar verborgen zien te houden dat ze een vrouw is, terwijl haar broer haar probeert terug te vinden om haar naar haar man terug te brengen. Het boek slaagt er volgens de jury in jongeren mee te nemen naar toen het nog normaal was dat andere mensen beslissingen namen over jouw leven als vrouw.

Het boek kreeg ook de Jonge Beckmanprijs, de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers zelf. In dit geval bestond die kinderjury uit twaalf lezers onder begeleiding van schrijfster Marte Jongbloed.

De jury van de Archeon Thea Beckmanprijs bestaat uit Hubert Slings (onder meer bekend van de Canon van Nederland), Archeon-directeur Monique Veldman, Liselotte Dessauvagie (Stichting Jaap ter Haar, zelfstandig leesbevorderaar), Inge Mooiman (kinderboekwinkel Silvester, Leiden) en Moniek Warmer (SLO / Ontwikkelaar educatieve culturele projecten).

Vorig jaar ging de Thea Beckmanprijs naar Verboden te vliegen van Martine Letterie, het jaar daarvoor kreeg schrijfster Bianca Mastenbroek de prijs voor het boek Hendrick, de Hollandsche indiaan. Het jaar daarvoor won Arend van Dam met De reis van Syntax Bosselman.