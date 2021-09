Lachen is gezond, het allereerste boek dat Kees van Kooten en Wim de Bie samen schreven, wordt binnenkort herdrukt. Dat heeft Van Kooten zaterdag bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Het boek werd ruim vijftig jaar geleden gedrukt in een oplage van 2.500 exemplaren en werd sindsdien nooit meer herdrukt.

Het boek is een verzameling van losse verhalen en ideetjes, stelt Van Kooten. In de bundel komen bepaalde thema's en onderwerpen aan bod die in het latere werk van het duo veel succes oogstten, zoals de Klisjeemannetjes en Treitertrends.

Van Kooten en De Bie werden recentelijk uitgeroepen tot het allerbeste duo uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Zeven van de negen juryleden zetten hen op de eerste plek. Het Haagse cabaretduo maakte bijna dertig jaar programma's voor de VPRO, zoals Simplisties Verbond, Keek op de Week en Krasse Knarren. Behalve tv-programma's maakten ze ook een aantal zeer succesvolle langspeelplaten met sketches.

Het duo meldde recent dat zij niet van plan zijn om samen nog nieuw werk te gaan maken. "We bellen veel en schieten dan vaak hartelijk in de lach. En dan zeggen we: 'Wat zouden moeder en zoon Van Putten hierover gezegd hebben?' We vullen dat gat in onze appreciatie graag in. Maar het is goed zo. We zijn op het juiste moment gestopt", aldus Van Kooten in dagblad Trouw.

Het feit dat veel 'golden oldies' zoals ABBA toch nog eenmaal samenkomen, maakt geen verschil. "The Rolling Stones gaan gewoon door met een andere drummer. Wim en ik voelen geen aandrang. We willen alleen onszelf nog amuseren."