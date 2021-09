Het Haarlemse theater De Liefde heeft vrijdagavond een boete gekregen voor de volle zaal bij de voorstelling van Theo Maassen.

Donderdagavond werd bij de eerste voorstelling van Maassen een dwangsom van 2.500 euro opgelegd: dit is een bedrag om het voldoen aan een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing af te dwingen. Het theater zette de tweede show vrijdag desondanks door, waardoor de dwangsom werd omgezet in een boete.

Volgens de huidige coronamaatregelen mogen theaters maximaal twee derde van de zaal vullen met bezoekers. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem liet weten dat er vrijdag al 110 stoelen bezet waren, meer dan de maximaal toegestane 80 bezoekers. Tijdens de try-out van donderdag waren alle 120 stoelen bezet. De bezoekers moesten wel hun CoronaCheck-app laten zien.

Radiozender 100% NL kondigde donderdag aan dat luisteraars de boete met elkaar willen betalen. Wanneer de boete op de mat valt, brengt de radiozender de luisteraar en het theater met elkaar in contact. Het theater, dat door vrijwilligers wordt gerund en pas een maand open is, noemde de actie "helemaal geweldig".

De manager van Maassen wilde niet reageren op de situatie. De cabaretier heeft wel laten weten achter de actie van het theater te staan.