Nick Cave komt met een boek over de jaren na het overlijden van zijn zoon Arthur, schrijft The Guardian. De jongen stierf zes jaar geleden op vijftienjarige leeftijd.

De 63-jarige Cave spreekt voor het boek Faith, Hope and Carnage meer dan veertig uur met Observer-journalist Sean O'Hagan.

Arthur overleed in de zomer van 2015 nadat hij in het Britse Brighton van een klif was gevallen. Cave heeft sindsdien weinig interviews gegeven. Een periode van reflectie en de coronapandemie zorgden ervoor dat er nu een boek komt.

"Het was een vreemd maar groot genoegen om met Sean O'Hagan te praten in deze onzekere tijden", aldus de muzikant, die O'Hagan al zo'n dertig jaar kent. "Dit is een boek met intieme en vaak verrassende gesprekken waarin Nick Cave eerlijk over zijn leven, zijn muziek en de dramatische transformatie daarvan praat", vult de journalist aan.

Cave schreef in het verleden verschillende boeken, waaronder twee romans. Sinds 2018 stuurt hij nieuwsbrieven naar zijn fans onder de naam The Red Hand Files, waarin hij vragen beantwoordt over zijn carrière en zijn privéleven.

Faith, Hope and Carnage moet in de herfst van 2022 verschijnen.