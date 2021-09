De gemeente Haarlem heeft theater De Liefde een dwangsom van 2.500 euro opgelegd omdat het theater donderdag een voorstelling van Theo Maassen organiseerde voor een volle zaal. Volgens de huidige coronamaatregelen mogen theaters maximaal twee derde van de zaal vullen met bezoekers.

Een woordvoerder laat donderdag weten dat er geconstateerd is dat het theater meer mensen heeft ontvangen dan toegestaan is volgens de coronaregels. Daarom is de dwangsom opgelegd.

De gemeente heeft al gewaarschuwd dat er gehandhaafd zou worden, maar het theater zette het plan toch door. Tijdens de try-outs donderdag waren dan ook alle 120 stoelen bezet. De bezoekers moesten wel hun CoronaCheck-app laten zien. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als het theater vrijdag ook op volle capaciteit draait.

Radiozender 100% NL kondigde donderdag een inzamelingsactie aan om de dwangsom te helpen betalen. Het theater wordt volledig gerund door vrijwilligers en is net een maand open. De Liefde noemt de actie "helemaal geweldig".

De manager van Theo Maassen gaat niet in op de situatie. De cabaretier heeft wel laten weten achter de actie van het theater te staan.