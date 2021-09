Kees van Kooten en Wim de Bie zijn niet van plan om ooit nog samen op te treden of programma's te maken. Dat vertelt Van Kooten in een interview met dagblad Trouw.

"We bellen veel en schieten dan vaak hartelijk in de lach. En dan zeggen we: 'Wat zouden moeder en zoon Van Putten (typetjes van het duo, red.) hierover gezegd hebben?' We vullen dat gat in onze appreciatie graag in. Maar het is goed zo. We zijn op het juiste moment gestopt", aldus de schrijver en komiek.

"De Rolling Stones gaan gewoon door met een andere drummer. Wim en ik voelen geen aandrang. We willen alleen onszelf nog amuseren", vertelde Van Kooten.

Het Haagse cabaretduo startte de samenwerking in 1963 en zond het laatste tv-programma uit in 1998. De komiek vindt dat "we een beetje zijn doorgeschoten in keurigheid". Dit stelt hij naar aanleiding van de commotie over oude afleveringen van de de Britse comedyserie Fawlty Towers waarbij acteur John Cleese werd bekritiseerd omdat zijn komische personage in de jaren zeventig racistische taal bezigde. "Alsof iemand ooit op het idee zou komen dat Cleese dat allemaal echt gemeend heeft. Het is raar allemaal."

Een compilatie van Jacobse en Van Es, twee Haagse typetjes van Koot en Bie die in de jaren tachtig de fictieve Tegenpartij oprichtten, zou tegenwoordig ook moeten wemelen van de disclaimers, denkt Van Kooten. "Dan zou ik dat in het licht van satire het liefst ongelooflijk gaan overdrijven. Bij elke scène zeggen: Beste mensen, sorry! Echt heel erg sorry!"

Koot & Bie werden in 2020 uitgeroepen tot het allerbeste duo uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Het duo maakte programma's voor de VPRO, zoals Simplisties Verbond, Keek op de Week en Krasse Knarren.