Fotograaf Bart Maat heeft donderdag de PrinsjesFotoprijs voor de beste politieke foto van het afgelopen parlementaire jaar gewonnen. Hij kreeg de prijs voor de foto van de leesbare notities van oud-verkenner Kajsa Ollongren.

De jury koos unaniem voor zijn foto, omdat deze "een politieke crisis heeft veroorzaakt en ons land al maanden in zijn greep houdt".

De andere twee genomineerden waren Wiebe Kiestra en David van Dam. Hun inzendingen werden net als die van Maat gekozen uit een selectie van in totaal vijftien foto's. De PrinsjesFotoprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro.

De prijs is uitgereikt tijdens het Prinsjesfestival, een burgerinitiatief dat jaarlijks in de week voor en op Prinsjesdag plaatsvindt.

'Positie Omtzigt, functie elders'

De naam van parlementariër Pieter Omtzigt (CDA) kwam voor in de aantekeningen van Kajsa Ollongren (D66), die de mogelijkheden voor een kabinetsformatie verkende. ‘Positie Omtzigt, functie elders’, was te lezen op papieren die ze per ongeluk liet fotograferen door Maat, toen ze van het Binnenhof vertrok.

Omtzigt zat destijds overspannen thuis. De foto leidde tot het vertrek van de verkenners, wantrouwen tussen potentiële coalitiepartners, onrust in het parlement en steunbetuigingen voor de parlementariër.