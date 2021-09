Onderzoek heeft aangetoond dat een getekende schets kan worden toegeschreven aan Vincent van Gogh. Het gaat om een voorstudie voor de tekening Worn Out die de kunstschilder in 1882 maakte. De schets is vanaf vrijdag te zien in het Amsterdamse Van Gogh Museum.

Zeven jaar geleden werd de tekening al bestudeerd door een andere expert. Ook toen was de conclusie dat het om een echte Vincent van Gogh gaat. Waarom de tekening nu pas voor het eerst voor het publiek te zien is, kan het museum op navraag van NRC niet zeggen.

De zogenoemde Studie voor Worn Out is 48,8 bij 30 centimeter groot en laat een man zien die uitgeput op een stoel zit met zijn hoofd in zijn handen. Het werk is in het bezit van een particulier, die anoniem wil blijven. Hij vroeg het Van Gogh Museum onderzoek te doen naar de herkomst van de tekening.

Teio Meedendorp, senior onderzoeker bij het museum, concludeert dat het werk stilistisch gezien past tussen de vele figuurstudies die Van Gogh maakte in zijn Haagse tijd. De link met Worn Out is volgens hem evident. De onderzoeker herkent verder de manier waarop de tekening tot stand is gekomen.

"Ook qua materiaalgebruik kom je alles tegen wat je in een Van Gogh-tekening uit deze periode mag verwachten: dik timmermanspotlood als medium, grof aquarelpapier als drager, het naderhand fixeren met een mengsel van water en melk."

Achterzijde met beschadigingen

Ook de achterzijde - waar op de hoekjes beschadigingen zijn te zien - passen bij de gebruikelijke manier waarop Van Gogh een vel papier op zijn tekenplank bevestigde, namelijk met propjes stijfsel. In brieven aan zijn broer Theo en vriend Anthon van Rappard beschreef Van Gogh al uitvoerig hoe deze tekening tot stand kwam.

De laatste keer dat er een echt voltooid werk Van Gogh werd ontdekt, was in 2018. Het betrof de Parijse tekening De heuvel van Montmartre met steengroeve van de Van Vlissingen Art Foundation. In 2013 werd voor het laatst een schilderij - wat zeldzamer is - toegevoegd aan het oeuvre van de kunstschilder; Zonsondergang bij Montmajour.

De voorstudie is tot 2 januari te zien in de vaste collectiepresentatie, samen met Worn Out en andere werken van Van Gogh uit dezelfde tijd.