Hoewel Soldaat van Oranje vorig jaar moest stoppen op de avond van het tienjarige bestaan, wordt dit jubileum niet meer gevierd nu de musical voor het eerst in lange tijd weer op volle capaciteit mag spelen.

"We zullen er even bij stilstaan, maar doen verder niks aan ons jubileum", zegt producent Fred Boot in het AD. "We hebben vorig jaar mensen moeten ontslaan, we hebben de verliezen, het voelt niet goed. Op naar de 12,5 jaar, zou ik zeggen."

Soldaat van Oranje loopt inmiddels elf jaar en mocht al ruim drie miljoen bezoekers ontvangen, waarmee het de succesvolste Nederlandse musical aller tijden is. Vanaf oktober mag de zaal weer open op volle capaciteit en hoewel Boot daar blij mee is, denkt hij dat het wel even kan duren voordat de zalen ook daadwerkelijk vol zitten.

De heropening volgt namelijk kort op de versoepeling van de coronaregels (25 september) en Boot verwacht dat mensen moeten wennen. Vorig jaar draaide de musical een tijdje met driehonderd stoelen, terwijl de capaciteit ruim elfhonderd stoelen is. Daarmee werd per avond duizenden euro's verlies gedraaid. "Als de zalen weer vol zitten, is het een kwestie van maanden om het verlies in te lopen. Zijn de zalen niet vol, dan duurt het veel langer."