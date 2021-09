Hans Teeuwen zal pas weer voorstellingen geven als het verplichte coronapaspoort is afgeschaft. Dat zegt de 54-jarige cabaretier in een video op zijn YouTube-kanaal.

"Ik kan er niet mee leven, ik vind het verschrikkelijk en ik ga niet optreden zolang die regels gelden", aldus Teeuwen.

Dinsdagavond kondigde het demissionair kabinet nieuwe coronamaatregelen aan. Bezoekers van culturele instellingen dienen naast hun toegangsbewijs een coronatoegangsbewijs en een legitimatiebewijs te laten zien. Dit coronatoegangsbewijs, ook wel coronapaspoort genoemd, bestaat uit een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud of een testuitslag van maximaal 24 uur oud.

De komiek onderstreept dat hij de ernst van het coronavirus niet onderschat. Hij vertelt dat zijn partner langdurige covid heeft gehad en negen maanden lang ziek was. "Ik weet hoe erg corona is en ik vind het verschrikkelijk als de zorg overbelast raakt. Maar ik vind niet dat we alle mogelijkheden hebben onderzocht."

Volgens Teeuwen moet het mogelijk zijn om ook met vaccinatietegenstanders op vrijwillige basis tot een idee te komen, waarmee de maatschappij zich als geheel toch weet te beschermen.

Teeuwen moest zijn theatertournee twee jaar geleden al uitstellen. Deze maand zou hij twee keer in Zwolle optreden. Deze voorstellingen zijn inmiddels geannuleerd.

Teeuwen is niet de enige artiest die zich op dit moment tegen het coronapaspoort uitspreekt, maar wel een van de weinigen die daadwerkelijk stopt met het geven van voorstellingen.