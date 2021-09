De zeven zussen van Lucinda Riley, die in juli overleed aan de gevolgen van kanker, is woensdag bekroond met een Diamanten Boek. Dat betekent dat er in Nederland meer dan een half miljoen exemplaren van zijn verkocht.

De zeven zussen verscheen in september 2017. Het is voor het eerst in zeven jaar dat er een Diamanten Boek wordt uitgereikt, aldus Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

In 2014 werd voor het eerst een Diamanten Boek uitgereikt, aan Maarten 't Hart voor Een vlucht regenwulpen. Destijds moesten een miljoen exemplaren worden verkocht voor die status. Dat aantal is naar beneden bijgesteld vanwege de teruglopende boekenverkoop.

Riley werd in Ierland geboren en schreef haar eerste boek toen ze 24 jaar was. Wereldwijd heeft ze meer dan 30 miljoen boeken verkocht. De zeven zussen was het eerste deel van een achtdelige serie. In 2023 moet het laatste deel verschijnen, Atlas - Het verhaal van Pa Salt.

De zeven zussen gaat over Maia en haar zussen, die na de dood van hun vader bij elkaar komen in hun ouderlijk huis. Ze krijgen na zijn dood een mysterieuze brief met een verwijzing naar hun afkomst.