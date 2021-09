Acteur en regisseur Raymi Sambo wil met de voorstelling Kaap Liefde laten zien hoe snel mensen kunnen oordelen over een situatie zonder te weten wat er precies is gebeurd.

De vijftigjarige Sambo werd een jaar geleden veroordeeld tot een taakstraf en een geldboete wegens de mishandeling van een vrouw. Hij ging vervolgens in hoger beroep. Die ervaring staat mede aan de wieg van Kaap Liefde.

"Er werd door bepaalde media, zonder dat men mijn verhaal kende, al meteen een oordeel geveld", zegt Sambo in een interview met Trouw. "Wat ik ook zei, het werd verdraaid en veranderd. En als ik niks zei, werd dat óók verdraaid. In feite pakken ze je stem af. Dat is schokkend om mee te maken. Omdat ik graag negatieve ervaringen in iets positiefs omzet, bedacht ik later: dáár wil ik iets mee, met dat gevoel dat je stem wordt afgepakt."

Ook het sekstoerisme dat hij in Tunesië aanschouwde en het programma Ontvoerd droegen bij aan de voorstelling. "Wat me in al die uitzendingen opviel, was dat er al snel van een dader of een ontvoerder wordt gesproken, terwijl je het verhaal van de man - het is vaak de man - niet te horen krijgt", zegt hij over Ontvoerd. "Wat mij betreft ben je geen dader als er niet naar beide kanten van het verhaal is geluisterd. Dan kun je dat simpelweg nog niet weten."

Kaap Liefde, met onder anderen Marian Mudder en Romano Haynes, gaat dit weekend in première in Amsterdam.