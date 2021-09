De Nederlandse cast van de succesvolle musical Aïda komt twintig jaar na de première weer samen. Op 21 oktober zingen onder anderen Antje Monteiro (foto), Bastiaan Ragas en Caroline Dijkhuizen de nummers van de musical live in TivoliVredenburg in Utrecht.

Ook Leona Phillipo, René van Kooten en Ben Cramer zijn van de partij tijdens Aïda 20 jaar, in concert, dat op de dag af twintig jaar na de première plaatsvindt. Zij zullen de nummers van de musical, geschreven door Elton John, live vertolken.

Aïda vertelt over de driehoeksverhouding tussen de Nubische prinses Aïda, de Egyptische legerleider Radames en de vrouwelijke farao Amneris. De musical van John en Tim Rice trok twee jaar lang volle zalen in het Circustheater in Scheveningen. In totaal zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de voorstelling.