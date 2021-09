Michiel Romeyn vertelt in de biografie Bepaal jij dat? openhartig over zijn leven. De Jiskefet-ster zegt tegen NU.nl dat hij wel een hoop mensen gespaard heeft.

"Ik had er een heel ander boekje over open kunnen doen. Maar ik had geen zin in moddergooien. Je wordt dan gelijk weer weggezet als een oude zeikerd."

De 66-jarige Romeyn merkt dat er in interviews met hem vaak naar een relletje gezocht wordt. "Ik word er gek van. Bijna moedeloos. Ik denk soms weleens: ik doe het niet meer. Elke keer moet ik die interviews corrigeren. Elke keer weer diezelfde vragen. Ze willen allemaal een soort scoop, dat je iets vervelends zegt", aldus Romeyn.

"En opvallend dat er vaak zo slecht geluisterd wordt. Het lijkt ook alsof het steeds erger wordt. Zinnen krom opschrijven, zoals ik het helemaal niet heb gezegd. Het is alsof ze me kneden naar hun eigen idee en model. Misschien denken ze: die lul met zijn grote bek, heb je hem weer over de VPRO. Ik weet het niet. Vraag eens wat leuks."

'Als de dood voor die proleten'

De titel van de door Robert Lagendijk geschreven biografie slaat op een sketch van Jiskefet, het absurdistische televisietrio waar Romeyn tussen 1990 en 2005 grote succes mee had. Toch beschrijft Bepaal jij dat? ook het leven van Romeyn voordat hij bij het grote publiek doorbrak.

De lezer maakt daarom een tijdreis, beginnend bij het schoolverleden van Romeyn en vervolgens door de roerige jaren zeventig en tachtig van de hoofdstad heen.

Romeyn beschrijft onder meer dat hij op zeer jonge leeftijd een brommer van zijn oma kreeg, aan de basis van de roemruchte club Mazzo stond en een fascinatie voor Amsterdamse onderwereldfiguren ontwikkelde.

"Ik ben als de dood voor die proleten. Vroeger liep je weleens op het Rembrandtplein en zag je Holleeder-achtige types. Kijk nou maar uit, dacht ik altijd bij mezelf. Voor je het weet ben je nog een target ook."

'Vond ik dat nou leuk?'

De gesprekken die Romeyn met biograaf Lagendijk voerde, werkten volgens hem therapeutisch.

"Je moet dus in je herinneringen duiken. En dan ga ik op de bank liggen en vraag ik mezelf af: hoe zat het ook alweer? En vervolgens: vond ik dat nou leuk? Was dat niet heel vreemd? Het was gek om je eigen archief in te duiken. Gaandeweg word je je eigen psychotherapeut. En het ratelt maar door in mijn hoofd. Er zijn nog wel tienduizend andere verhalen. Maar op een gegeven moment moet je de sluis echter sluiten."

Bepaal jij dat? is verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam.