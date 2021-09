Zo'n 631.000 mensen keken zaterdagavond naar de eerste tv-uitzending van Het Jachtseizoen. Het programma begon online, maar is sinds zaterdagavond ook op SBS6 te zien. De uitzending stond daarmee op de twaalfde plek in de lijst met best bekeken programma's, aldus Stichting KijkOnderzoek.

In het programma jagen Giel de Winter (31), Thomas van der Vlugt (29) en Stefan Jurriëns (29) van StukTV op 'voortvluchtige' BN'ers. De online afleveringen worden steevast door miljoenen kijkers gezien, soms met uitschieters tot ver boven de drie miljoen. Een andere reeks van het programma blijft te zien op het YouTube-kanaal van de presentatoren.

Het Jachtseizoen was niet het best bekeken programma op de zender. Dat was de nieuwe spelshow The Wheel, gepresenteerd door Snollebollekes-zanger Rob Kemps. Verschillende BN'ers, onder wie Samantha Steenwijk, Bert van Leeuwen en Henny Huisman, staan kandidaten bij met vragen over hun expertise. Het programma behaalde 714.000 kijkers.

De best bekeken programma's van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 (1,49 miljoen kijkers), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO1 (902.000 kijkers), Studio Sport Eredivisie op NPO1 (877.000 kijkers) en Oh, wat een jaar! op RTL 4 (818.000 kijkers).