Voor het eerst in lange tijd is er nog nooit eerder gepubliceerd werk van schrijver Godfried Bomans gevonden. Het gaat om het sprookje De gierige koning, over een vorst die de dood ontmoet. Het is de bedoeling dat het werk volgend jaar wordt gepubliceerd.

Dat zei illustrator Thé Tjong-Khing zaterdag op NPO Radio 1. De 88-jarige kunstenaar gaat de tekeningen in het boek verzorgen.

"Alles van Bomans is al honderd keer gepubliceerd, maar dit verhaal nog nooit", vertelde Khing aan Frits Spits. In december, als de vijftigste sterfdag van Bomans wordt herdacht, worden de details over de unieke vondst bekendgemaakt.

Bomans (1913-1971) geldt als een van de grootste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw. De Haagse auteur heeft meer dan zestig boeken en geschriften nagelaten. Het grote publiek leerde hem vooral kennen dankzij Erik of het klein insectenboek, dat later ook werd verfilmd.

Sporadisch wordt oud werk van de auteur teruggevonden. In 2003 werd een libretto herontdekt dat Bomans schreef voor de opera Bill Clifford, over een hertogin in de denkbeeldige Twentse stad Enschelo.

Thé Tjong-Khing voorzag meer dan vijfhonderd boeken van tekeningen en werd onderscheiden met talloze grote prijzen, zoals het Gouden Penseel en de Woutertje Pieterse Prijs.