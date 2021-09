De bestsellerlijst in de categorie paperback non-fictie van The New York Times wordt aangevoerd door twee Nederlanders: Bessel van der Kolk en Roxane van Iperen.

Van der Kolk, die uit Den Haag komt maar al lange tijd in de Verenigde Staten woont, staat op één met The Body Keeps the Score. Het boek, dat in Nederlandse vertaling verscheen onder de naam Traumasporen, gaat erover dat trauma's sporen achterlaten in het lichaam.

Van Iperen staat op twee met The Sisters of Auschwitz, een vertaling van 't Hooge Nest. Dat boek gaat over twee vroegere bewoners van het huis waarin zij nu woont, de Joodse verzetsvrouwen Janny en Lien Brilleslijper.

De schrijfster brengt in het najaar een boek uit met brieven die ze heeft ontvangen na publicatie van 't Hooge Nest. Verder werken Carice van Houten en Halina Reijn aan een verfilming van het boek.