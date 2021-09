Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Lelystad acht jaar celstraf geëist tegen de man die vorig jaar schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals stal, zo meldt misdaadjournalist Mick van Wely op Twitter.

De 59-jarige man, die in april werd opgepakt in zijn huis in Baarn, ontvreemdde naar verluidt eind maart Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh uit het museum Singer Laren.

Eind augustus nam hij Twee lachende jongens van Hals mee uit museum Hofje van Aerden in Leerdam. Samen zijn de werken zo'n 17 miljoen euro waard. De schilderijen zijn nog altijd niet terecht. Het werk van Hals, dat stamt uit 1626 of 1627, is al twee keer eerder gestolen: in 2011 en 1998.

Ook was de verdachte in het bezit van ruim tienduizend xtc-pillen en een pistool met munitie.

De verdachte werd eerder onder meer veroordeeld voor andere kunstroven en wapen- en drugszaken. Hoewel zijn DNA bij beide roven is aangetroffen, zegt hij niets met de zaak te maken te hebben.