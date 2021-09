Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Lelystad de maximale straf van acht jaar geëist tegen de man die ervan wordt verdacht vorig jaar schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals te hebben gestolen uit musea in respectievelijk Laren en Leerdam. De doeken zijn nog altijd zoek.

De 59-jarige Nils M., die in april werd opgepakt in zijn huis in Baarn, ontvreemdde naar verluidt eind maart Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh uit het museum Singer Laren.

Eind augustus zou hij Twee lachende jongens van Hals mee uit museum Hofje van Aerden in Leerdam. Samen zijn de werken zo'n 17 miljoen euro waard. Het werk van Hals, dat stamt uit 1626 of 1627, is al twee keer eerder gestolen: in 2011 en 1998.

Bij de verdachte thuis werden ruim tienduizend xtc-pillen en een pistool met munitie aangetroffen.

Acht jaar cel is de maximale straf die de officier van justitie kon eisen. Het OM onderbouwde de eis met de argumenten dat het hier gaat om "twee onvervangbare doeken van wereldwijd gewaardeerde schilders, die afgezien van hun financiële waarde deel uitmaken van het Nederlandse culturele erfgoed", aldus de officier.

Strafblad van verdachte draagt bij aan hoge eis

Ook het strafblad van M. speelt een rol bij de hoge eis. In 2012 maakte hij zich nog schuldig aan de diefstal van een monstrans van verguld zilver uit een museum in Gouda. De officier omschreef de man als "onverbeterlijk".

Hoewel zijn DNA bij beide roven is aangetroffen, zegt M. niets met de zaak te maken te hebben. Ook ontkent hij de eigenaar van de drugs en het wapen te zijn.

De uitspraak in de zaak is op 24 september.