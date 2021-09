De Efteling vindt het op dit moment geen goed idee om een museum de ontmantelde attractie Monsieur Cannibale te lenen. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, die dat idee eerder opperde, zegt tegen NU.nl de houding van het attractiepark bedenkelijk te vinden. "Het lijkt alsof ze iets willen wegmoffelen", zegt Bond Heemschut-directeur Karel Loeff.

Afgelopen zondag vond de laatste rit in de bewuste attractie plaats.

Monsieur Cannibale bestond uit onder meer een grote donkere pop met een lepel door zijn neus. Volgens critici is het beeld racistisch, omdat het een stereotypering van inheemse volkeren is.

Hoewel het pretpark zich altijd verweerde tegen beschuldigingen van racisme, werd Monsieur Cannibale wel verwijderd.

Vorige week zei Bond Heemschut, de grootste particuliere erfgoedvereniging van Nederland, dat het een goed idee zou zijn om het beeld in het Rijksmuseum te zetten. Monsieur Cannibale illustreert volgens de vereniging de ontwikkeling van het maatschappelijk racismedebat.

Pretpark zit in 'een ivoren toren'

Het museum heeft niet gevraagd of het object tentoongesteld mag worden. Toch liet de Efteling op verzoek van NU.nl weten hier op dit moment ook geen toestemming voor te geven. "We willen niet dat deze objecten een eigen leven gaan leiden buiten de context van de Efteling", zei een woordvoerder daar onder meer over.

Volgens directeur Loeff zit de Efteling met die houding in een ivoren toren. "Ik kan me voorstellen dat zij niet willen dat delen van attracties bij een particulier in de tuin belanden of te koop worden aangeboden. Maar het Rijksmuseum is een van de belangrijkste instituten die de nationale geschiedenis objectief duiden", aldus Loeff.

"Het museum kan uitleggen welke maatschappelijke ontwikkelingen hier hebben plaatsgevonden. Dat lijkt mij toch wel een verantwoord instantie om iets aan uit te lenen."

'Ze zeggen eigenlijk helemaal niks'

Loeff verwijst naar de discussie over de Gouden Koets. "Die werd gerestaureerd en vervolgens in het Amsterdam Museum getoond. Er werd een mooie tentoonstelling omheen opgezet, waarin het object vanuit allerlei hoeken werd geduid."

Volgens Loeff is het vreemd dat de Efteling niet duidelijk zegt wat er met Monsieur Cannibale gaat gebeuren.

"Ze willen het wel opslaan, maar het hangt er ook een beetje van af of ze de ruimte hebben. Ze zeggen niet nadrukkelijk dat ze het gaan bewaren of vernietigen. Ze zeggen eigenlijk helemaal niks. Dat vind ik bedenkelijk. De volgende stap is dat na drie jaar wordt gezegd: 'Er was een stagiair die het per ongeluk in de prullenbak heeft gegooid.'"

Tot nu toe lijkt zich nog geen nationaal of internationaal museum te hebben gemeld om Monsieur Cannibale te mogen tentoonstellen. Toch moet het pretpark daar rekening mee blijven houden, zegt Loeff.

"Stel dat er een belangrijk Amerikaans museum ooit het beeld wil gebruiken in een tentoonstelling. Het mag niet gebeuren dat de Efteling dan moet zeggen: 'We hebben het niet meer.' Hou de discussie open en laat deze plaatsvinden waar het hoort. Op een plek waar alle kanten van de figuur worden belicht. Daar zou een bedrijf gewoon aan moeten meewerken."