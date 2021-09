Een organisatie van dertig katholieke scholen in de Canadese provincie Ontario heeft in 2019 zo'n vijfduizend boeken en stripboeken verbrand en vernietigd. De titels zouden een ongepast beeld hebben gegeven van de inheemse bevolking van het land.

Onder de strips bevinden zich exemplaren van Asterix, Kuifje en Lucky Luke. Volgens de katholieke scholen wordt de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking op een verkeerde manier afgebeeld, meldt de Canadese omroep CBC. De boeken zijn verbrand, maar ook begraven of weggegooid. Op de dertig scholen zitten in totaal zo'n tienduizend leerlingen.

De boeken werden geselecteerd door een comité van de scholenraad, dat samen met een afvaardiging van de inheemse bevolking een selectie maakte van kinderboeken die vanwege de verbeelding van de inheemse bevolking schadelijk zou zijn.

Volgens de commissie zou bijvoorbeeld Kuifje in Amerika uit 1932 "onacceptabel taalgebruik" bevatten en een "negatieve en beledigende voorstelling" van de inheemse bevolking geven. Ook albums van Lucky Luke en Asterix zijn verbannen, onder meer vanwege het gebruik van de term 'roodhuiden'.

De "zuiveringsceremonie" vond al in 2019 plaats, maar de affaire haalde pas deze week de Canadese media. De keuze van boeken in de schoolbibliotheek is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur is, stelt het ministerie van Onderwijs van Ontario in een reactie. De leider van de commissie besloot na alle commotie af te treden.