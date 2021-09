Ronald Snijders krijgt de Nederlandse Oeuvreprijs Kleinkunst en Cabaret 2021, voor alle theaterprogramma's die de 46-jarige komiek tot dusver heeft gemaakt. Hij treedt hiermee in de voetsporen van onder anderen Herman van Veen en Tineke Schouten.

Snijders is sinds elf jaar actief in de Nederlandse theaters en laat in zijn shows absurdisme en taal een grote rol spelen.

Hij maakte onder meer de shows Welke Show en Groot Succes 2 en speelt momenteel zijn nieuwe voorstelling Een avond met mij, waarmee hij tot april volgend jaar zal toeren.

Daarnaast presenteerde hij met Pieter Jouke het programma De Staat van Verwarring en schreef de boeken Een ander boek en De Alfabetweter, een woordenboekje waarin Snijders zelfbedachte woorden op een rij zet.

De Nederlandse Oeuvreprijs wordt sinds 2013 jaarlijks uitgereikt door Stichting Behoud Schiller Theater, als blijk van waardering voor het gehele oeuvre van een cabaretier of kleinkunstenaar.

Snijders zal zijn prijs in ontvangst nemen in de Amsterdamse Kleine Komedie, waar hij van 7 tot en met 9 oktober zijn nieuwe voorstelling speelt.