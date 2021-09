Sergio Vyent, bekend als maître in het programma First Dates, hoopt dat lezers van zijn boek De liefde volgens Sergio een andere kant van hem leren kennen. De televisiepersoonlijkheid geeft in zijn schrijfdebuut namelijk een hoop bloot over zijn privéleven.

"Mensen zien mij vaak als de gozer die in First Dates de jassen aanneemt, en dat is ook niet erg, want het programma heeft de kandidaten als speerpunt", vertelt Vyent.

"Maar ik hoop wel dat mensen door dit boek zien dat er meer inhoud in me zit dan wat ze er soms op basis van het programma van maken."

Vyent beschrijft in 25 hoofdstukken telkens een andere kant van de liefde: van liefde voor een partner, tot liefde voor vrienden en voor huisdieren. "Ik zie mezelf niet als de aangewezen persoon om een boek over de liefde te schrijven hoor, ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben", legt hij uit.

"Als ik zou schrijven: 'Zo moet je het aanpakken', dan zou dat pretentieus zijn. Daarom leg ik er ook veel van mezelf in en deel ik mijn eigen ervaringen, waardoor het een heel persoonlijk boek is geworden."

Liefde voor overledenen

Vyent werd door Uitgeverij Boekerij benaderd voor het maken van het boek over de liefde. "Ik denk dat ze het idee hadden dat het à la First Dates zou worden, vol rozengeur en maneschijn. Totdat ik mijn visie over de liefde deelde en zei dat ik juist graag een breder beeld wilde schetsen. Want als je alleen op het mooie deel focust, doe je de liefde echt tekort."

“Ik geloof in de ware liefde. Dat er één iemand is die meer dan ieder ander bij je past. Iemand die voelt als thuiskomen, als het ontbrekende stukje van je ziel.” Sergio Vyent in De liefde volgens Sergio

Volgens Vyent gaat dat om zoveel meer dan alleen romantiek. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in het hoofdstuk dat draait om liefde voor overledenen. "Mijn zus is vorig jaar overleden en ik schreef dit hoofdstuk terwijl ik midden in het rouwproces zat", vertelt Vyent.

"Dat was confronterend, maar het was ook heel fijn om daar woorden aan te geven, om dat gevoel van gemis te uiten. Ook vond ik het wel moeilijk omdat er zo veel is dat je kwijt wil, zeker als iemand er niet meer is. Want de woorden die je aan diegene richt, krijg je niet meer terug."

Het team van First Dates. Het team van First Dates. Foto: Annemieke van der Togt

Aangeklampt voor liefdesadvies

Vyent deelt daarnaast ook veel over zijn eigen liefdesleven: van zijn eerste romance tot zijn huidige relatie, maar ook zijn ouderschap (Vyent is vader van een oudere zoon en een tweeling). "Ik vond het niet moeilijk om mezelf bloot te geven in het boek", vertelt het First Dates-boegbeeld.

"Ik heb niks te verbergen en ben trots op mezelf en waar ik nu sta. De weg daarnaartoe verliep niet helemaal soepel, maar zo heeft iedereen zijn eigen verhaal."

“Hou eerst van jezelf. Als je dat kan, kan je liefde ook aan iemand anders geven en ontvangen.”

Vyent schrijft in zijn boek regelmatig op straat te worden aangeklampt door mensen die liefdesadvies van hem willen. "Of ik dat erg vind? Welnee. Want hoe mooi is het om geassocieerd te worden met de liefde? Rond het begin van First Dates gebeurde dat wel vaker dan nu. Hoewel ik nog steeds enorm veel reacties krijg, van pubers tot mensen van tachtig jaar. Zo divers, dat is mooi om te zien."

Een van Vyents signaturen in het datingprogramma, dat hij na het huidige seizoen voorlopig zal verlaten, zijn de liefdesquotes die hij in het begin deelt. Wat is zijn ultieme liefdesadvies?

"Hou eerst van jezelf en begin daarmee. Als je dat kan, kan je liefde ook aan iemand anders geven en ontvangen. Dat is bij mezelf ook gegroeid en daar heb ik keuzes in moeten maken. Het is geen garantie voor je liefdesleven, want het kan natuurlijk altijd misgaan. Maar je moet erin blijven geloven."

De liefde volgens Sergio is vanaf 14 september verkrijgbaar.