De Efteling wil (onderdelen van) de attractie Monsieur Cannibale niet aan het Rijksmuseum lenen, zoals Erfgoedvereniging Bond Heemschut dinsdag voorstelde. Het attractiepark laat woensdag aan NU.nl weten te willen voorkomen dat de objecten "een eigen leven gaan leiden buiten de context van de Efteling".

"Wanneer een attractie verdwijnt, zijn we kritisch met betrekking tot het bewaren van onderdelen", laat een woordvoerder van het pretpark weten.

"We kunnen niet alles bewaren, dat zou te veel ruimte in beslag nemen. Daarom bewaren we vaak slechts enkele onderdelen." Dat zal ook gebeuren met Monsieur Cannibale en het Avonturen Doolhof, dat als erfgoed door de Efteling wordt bewaard.

"De betovering van de Efteling hoort in de wereld van de Efteling te blijven, daarom lenen we attributen niet zomaar uit. We willen niet dat deze objecten een eigen leven gaan leiden buiten de context van de Efteling."

De afgelopen jaren was er veel kritiek op Monsieur Cannibale. Met name op sociale media stond het vermeende racistische karakter van de attractie ter discussie. De attractie bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin de bezoekers rondjes draaien om een grote, dikke en bijna naakte zwarte figuur met een pollepel door zijn neus. Afgelopen zondag konden bezoekers voor de laatste keer plaatsnemen in de attractie.

In juni dit jaar had de Efteling al aangekondigd dat Monsieur Cannibale aangepast zou worden. De kookpotten worden omgebouwd tot handelsschuitjes.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, een van de oudste particuliere verenigingen voor de bescherming van cultuurmonumenten, dacht dat het beeld van de attractie goed in het Rijksmuseum zou passen vanwege de aandacht die het museum aan het slavernijverleden geeft.