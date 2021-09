Volgens prins Constantijn is het overduidelijk dat er een gebrek aan geld is binnen de Nederlandse cultuursector. Waarom zijn neef prins Bernhard artiesten vroeg gratis op te treden tijdens de Formule 1-race in Zandvoort, weet hij echter niet, zegt hij tegen NRC.

"Ik weet niet hoe dat is gegaan, ik wil niet interpreteren waarom hij bij die keuze kwam. Het gaat nu over de Formule 1. Ik hoorde ook de klacht van een saxofoniste uit Groningen, die voor de kleine zaal van het Concertgebouw niet werd betaald. Dat is fundamenteler: dat zijn professionele musici in een professionele omgeving waar zij hun brood móeten verdienen, zoals het Concertgebouw", zegt Constantijn, die de krant in de hoedanigheid van erevoorzitter van het Prins Claus Fonds te woord stond.

"Dat heeft wel iets te maken met hoe je cultuur waardeert. We zijn langzamerhand in een situatie gekomen waar blijkbaar zo weinig geld is voor cultuur dat cultuurhuizen moeten bezuinigen op het geld dat ze kunnen betalen voor hun kunstenaars."

Het Prins Claus Fonds ondersteunt voornamelijk cultuur in het buitenland en viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum. Volgens de 51-jarige Constantijn kan de politiek, met name het ministerie van Buitenlandse Zaken (een van de belangrijkste sponsoren van het fonds), meer doen om de situatie van de cultuur te verbeteren.

"Vanuit het perspectief van het fonds zou Buitenlandse Zaken meer moeten doen aan cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Maar de realiteit is dat de subsidie wordt afgebouwd en dat je je ook zelfstandig staande moet kunnen houden."

'Daar zouden wij niet aan gedacht hebben'

Terwijl Constantijn zich aan de achterkant van de cultuursector voor verbeteringen inzet, staat zijn dochter Eloise midden in de kunst en cultuur. Zij organiseerde in augustus een eendaagse expositie met als onderwerp liefde voor jezelf en je individuele ontwikkeling.

De prins moet constateren dat hij op de leeftijd van zijn dochter met heel andere dingen bezig was. "Als ik nu zie dat mijn negentienjarige dochter een tentoonstelling heeft medegecureerd over 'jezelf zijn', met een danser, een dragqueen en een full size model, daar zouden wij niet aan gedacht hebben toen we negentien waren."