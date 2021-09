Zaïre Krieger, die het door Amanda Gorman geschreven 'inauguratiegedicht' The Hill We Climb naar het Nederlands heeft vertaald, kreeg daar in haar mailbox diverse negatieve reacties op. De spokenwordartiest ontving onder meer berichten met de boodschap dat ze is gekozen omdat ze zwart is.

In eerste instantie zou Marieke Lucas Rijneveld het gedicht vertalen. Dat besluit leidde op sociale media tot veel kritiek van mensen die vinden dat het werk door een zwarte persoon zou moeten worden vertaald. De auteur besloot de vertaalopdracht daarom terug te geven.

"Dat sommige mensen schreven dat ik dit niet zou kunnen, vond ik heftig om te lezen", vertelt Krieger (1995) in gesprek met Trouw.

"'Ze is gekozen, omdat ze zwart is', kreeg ik toegestuurd. En: 'Wie is zij? Ze is zo jong, ze heeft het cv er niet voor.' Ik kreeg laatst ook een mail onder ogen waarin stond: 'Waarom kruip jij in de slachtofferrol? Als zwarte mensen niets zeggen, gaat het wel over.' Zoiets kan zeker pijn doen. Net als de berichten die ik op Twitter soms ontvang."

Het doen van aangifte heeft de schrijfster nooit overwogen. "Het zou een verloren zaak zijn. Ik heb rechten gestudeerd, ik weet hoelang zulke rechtszaken kunnen duren. Het is me de energie niet waard."

De berg die wij beklimmen, de vertaling van het veelgeprezen gedicht The Hill We Climb, verschijnt dinsdag. Krieger zegt nerveus te zijn vanwege de negatieve reacties die mogelijk kunnen volgen. "Ik moet mezelf de komende tijd echt gaan bewaken. Ik zet Twitter af en toe uit, lees sommige berichten niet en ik ga zo veel mogelijk bij mensen willen zijn die me al kenden voor Amanda Gorman op mijn pad kwam. Die mensen kan ik vertrouwen."

Amanda Gorman werd begin dit jaar na haar voordracht bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden wereldwijd bekend. Ze was de jongste dichteres ooit die haar werk mocht laten horen tijdens de inauguratie van een Amerikaanse president. Miljoenen kijkers lieten zich lovend uit over zowel het gedicht als de uitvoering van Gorman.