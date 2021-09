In New York vindt voor het eerst sinds februari 2020 weer een Fashion Week plaats, nadat de afgelopen edities niet fysiek konden plaatsvinden vanwege het coronavirus. Tijdens de komende editie van het evenement moet elke aanwezige een vaccinatiebewijs kunnen tonen en wordt het dragen van een mondkapje sterk aangeraden, schrijft New York Post.

De maatregelen gelden niet alleen voor de modellen en ontwerpers, maar ook voor visagisten, technische crew, journalisten, bezoekers en andere aanwezigen.

De modeweek start op 8 september en vindt plaats op verschillende locaties in de stad, waaronder Battery Park, The Rainbow Room, SoHo en de Brooklyn Navy Yard. Waar er voorheen nog zo'n 230.000 mensen op het evenement afkwamen, heeft de organisatie dit aantal nu gehalveerd om de coronaregels te kunnen handhaven.

Er zullen tussen de 150 en 200 personen aanwezig zijn bij een show, waar dat er voorheen ruim 500 waren. Ook wordt het aantal aanwezige vrienden en familie teruggebracht, zodat met name de professionals uit de industrie een plek krijgen. Internationale pers, inkopers en modellen kunnen vanwege het inreisverbod ook niet bij de Fashion Week zijn.

'Vaccinatiebewijs niet meer dan normaal'

"De New York Fashion Week komt niet terug zoals we gehoopt hadden, maar dit is beter dan alles digitaal doen. We gaan er het beste van maken", aldus Fashion Law Institute-directeur Susan Scafidi. Sommige shows zullen wel digitaal plaatsvinden, omdat er geen ruimte is voor alle 119 shows die op het programma staan.

De oprichter van de Fashion Week, Fern Mallis, noemt het tonen van een vaccinatiebewijs "niet meer dan normaal en zeer belangrijk". "Ontwerpers hebben zelf aangegeven dat ze niet veel publiek willen hebben, omdat de deltavariant nog altijd sterk aanwezig is binnen de Verenigde Staten. Ze begrijpen dat ze het anders dan voorheen moeten doen en willen vooral dat iedereen die aanwezig is beschermd is door het vaccin en rekening houdt met anderen."