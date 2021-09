Griet Op de Beeck vindt het recensiesysteem waarbij sterren worden uitgedeeld niet fijn. De Vlaamse schrijfster leest ze daarom niet, zegt ze in de Volkskrant.

"Je klinkt al snel als de slechte verliezer, maar er is een vreemde discrepantie tussen de recensent die een aantal uren aan je boek besteedt en de schrijver die er een of meer jaren mee bezig is", zegt de 48-jarige Belgische auteur

"En dat sterrensysteem vind ik door zijn gebrek aan nuance al helemaal verschrikkelijk. Een boek is voor mij zoiets persoonlijks, zoiets belangrijks, dat ik mezelf moet beschermen tegen recensies. Ik lees ze daarom niet."

Op de Beeck, die in 2014 veel succes had met haar tweede roman Kom hier dat ik u kus, leest de recensies ook niet als ze alleen maar lof krijgt.



"Zelfs toen mijn debuut in de Volkskrant vijf sterren kreeg - waar mijn redacteur me speciaal over opbelde - heb ik dat stuk niet gelezen. Je moet weten wat je hart aankan."

'Ik werd helemaal triest van de schrijverij'

Op de Beeck is al een tijd bezig met haar trilogie over misbruik. De schrijfster, die haar vader ervan beschuldigd dat hij haar tussen haar vijfde en negende levensjaar heeft misbruikt, publiceerde in 2017 het eerste deel: Het beste wat we hebben. Twee jaar later volgde deel twee: Let op mijn woorden.

Om het laatste deel te voltooien heeft Op de Beeck meer tijd nodig, zegt ze tegen de krant.

"Ik had het totaal gehad met de zwaarte van de beschreven problematiek. Voor het eerst in mijn leven werd ik helemaal triest van de schrijverij. En toen kwam ook nog de coronapandemie en zat ik moederziel alleen voor mijn computer. Het lukte mij niet om de donkerte van mijn trilogie én de coronacrisis door te prikken."

Daarom voltooide ze eerst het boek Jij mag alles, een verhaal voor zowel kinderen als volwassenen: "Voor mij gaat het boek bovenal over parentificatie: het fenomeen waarbij een kind veel te vroeg de rol van volwassene op zich neemt. Hoe dat werkt en hoe schadelijk dat kan zijn."