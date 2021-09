Het doek Love is in the Bin, het bekende werk van Banksy dat drie jaar geleden werd onthuld en zichzelf deels vernietigende nadat het op een veiling was verkocht, wordt opnieuw geveild. De vraagprijs ligt volgens kenners tussen de 4 en 6 miljoen pond (4,6 en 6,9 miljoen euro) ongeveer het viervoudige van de vorige prijs.

Veilinghuis Sotheby's laat vrijdag weten dat het werk van Banksy op 14 oktober opnieuw wordt geveild, meldt persbureau Bloomberg. Datzelfde veilinghuis verkocht het werk - toen nog Girl with Balloon geheten - in oktober 2018 voor 1,1 miljoen pond.

Kort na het winnende bod werd het doek echter deels versnipperd door een ingebouwd mechanisme dat in de lijst verborgen zat. Het verscheuren van het werk wordt omschreven als een grap van de kunstenaar zelf. Het was overigens zijn bedoeling om het geheel te versnipperen, maar dat mislukte.

"We zijn door Banksy in de maling genomen", zei de veilingmeester. "Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt." De koper, die anoniem wenste te blijven, besloot uiteindelijk de koop door te zetten en heeft nu besloten het opnieuw aan te bieden.

Love is in the Bin wordt door Alex Branczik van Sotheby's "het ultieme Banksy-werk en een icoon uit de recente kunstgeschiedenis" genoemd. "Toen het zichzelf versnipperde in ons veilinghuis, bracht dat een wereldwijde aandacht teweeg en het wordt sindsdien gezien als een cultuurfenomeen."

Het kunstwerk werd door Banksy op een muur aangebracht. Het is een van zijn bekendste werken.

De ware identiteit van Banksy is niet bekend. De kunstenaar werd beroemd met straatkunst waarin vaak politiek en humor centraal staan.