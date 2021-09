Actrice Lisse Knaapen speelt vanaf februari 2022 de solovoorstelling In het licht, die gebaseerd is op de autobiografie van Karin Bloemen. In haar boek beschrijft Bloemen voor het eerst het aangrijpende verhaal van haar jeugd, die getekend is door misbruik, mishandeling en angst.

De 28-jarige Knaapen brak door met haar hoofdrol in de musical SKY, waarvoor ze unaniem lovende kritieken ontving. In de jaren erna speelde ze rollen in onder meer de toneelvoorstelling Intouchables en de musical Soldaat van Oranje.

Ook speelde ze de monoloog Emma wil leven, waarin ze een jonge vrouw die aan anorexia leed vertolkte. Ook voor haar rol in deze voorstelling werd Knaapen geroemd door pers en publiek.

In het licht wordt geregisseerd door Benno Hoogveld, het script wordt geschreven door Marc Veerkamp. Muziek zal een belangrijke rol in de voorstelling spelen, net als in het leven van Bloemen.

Speciaal voor deze productie heeft Ellen ten Damme nieuwe muziek gemaakt. De solovoorstelling speelt van februari 2022 tot en met juni 2022 in de Nederlandse theaters. In een aantal theaters is de kaartverkoop reeds gestart.