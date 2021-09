De redactie van het NPO Radio 1-programma De Taalstaat heeft donderdag op Facebook gereageerd op de ophef die ontstond na een item dat de radioshow onlangs uitzond. Daarin werd aandacht besteed aan een heruitgave van het Drs. P-boek Allerlei Ontucht, waarin minderjarige personages in verband worden gebracht met prostitutie en seks.

De originele versie van Allerlei Ontucht komt uit 1971 en werd geschreven door Drs. S., een pseudoniem van Drs. P. Het boek is "een overduidelijke satire" op de leerboekjes van Ot en Sien die in die tijd werden uitgegeven, zegt De Taalstaat.

"Het gaf een beeld van de tijd. Geen moment hebben we overwogen om er geen aandacht aan te besteden omdat de tekst door ons op geen enkele wijze serieus is genomen. Wel hebben we opgemerkt dat een dergelijk boekje in deze tijd niet meer zou kunnen."

In de uitzending van 21 augustus, waarin schrijver en uitgever Vic van de Reijt te gast was, werd het boekje "een curieuze uitgave" genoemd, "interessant voor de vele fans van Drs. P".

"Als we op welke manier dan ook de indruk hebben gewekt pedofilie goed te keuren en zelfs te promoten door aandacht te besteden aan dit boekje, dan spijt ons dat enorm. Het is natuurlijk onze bedoeling nooit geweest om mensen te kwetsen."

Free a Girl: 'Dit boek is seksuele uitbuiting van kinderen'

Onder meer Free a Girl, een stichting die zich inzet tegen commerciële exploitatie van kinderen, sprak zich op sociale media uit tegen het boek. "Dit boek is een (commerciële) seksuele uitbuiting van kinderen. Precies dat waar wij als organisatie dagelijks tegen vechten." De stichting roept de politiek op om actie te ondernemen.

Het boek Allerlei Ontucht is door Van de Reijt herschreven en opnieuw uitgebracht in beperkte oplage. Het werd online, via de website van Drs. P., verkocht. De betreffende webpagina is donderdagmiddag niet meer in de lucht.

Van de Reijt: 'Massale vraag naar boek ontstaan'

"De heruitgave van het boek van Drs. P was al uitverkocht voordat gisteren de ophef ontstond", laat auteur Van de Reijt aan NU.nl weten.

De ophef rond het boek noemt hij "geregisseerd". Geen van de klagers leek het boek te kennen of gelezen te hebben. Laat staan dat ze de ironie van de auteur begrijpen of ooit zullen (willen) begrijpen."

Volgens de auteur is er "massale vraag" naar het boek ontstaan. "Maar het ging hier om een eenmalige herdruk in een beperkte oplage (driehonderd exemplaren) voor liefhebbers van het werk van Drs. P."