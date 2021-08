Schrijver Herman Koch vindt dat de meeste Nederlandse acteurs niet kunnen acteren. Dat zegt hij maandagavond in het televisieprogramma OP1.

Presentatrice Natasja Gibbs praat met de auteur over de verfilmingen van onder andere zijn boek Het diner. Koch heeft in het verleden vaker aangegeven niet blij te zijn met vooral de Nederlandse verfilmingen van zijn werk.

"Bij mensen die boeken willen verfilmen denk ik: had je zelf niks kunnen bedenken? Ik heb altijd bewondering voor regisseurs die zelf iets maken", vertelt Koch.

"Je zit in de bioscoop en er komen vier trailers voorbij. Een met Kevin Spacey natuurlijk straks en een paar andere. En dan zit er ineens zo'n film bij en dan zie je twee van die opgewonden Nederlandse acteurs die zeggen: 'we moeten dat konvooi wel bij de kazerne weg zien te houden. Daar heb je de moffen, kom op!' Wat acteren in Nederland is", vertelt Koch.

"Kunnen we dan niet acteren in Nederland?", vraagt Gibbs aan hem. "Maar dat is het wel, dat is wat acteren in Nederland is", aldus Koch.

De schrijver moet toegeven dat er wel een paar goede acteurs zijn in Nederland. Maar dat zijn volgens hem niet per se autochtone Nederlanders.

"Wat ik wel opvallend vind, over diversiteit gesproken, is dat films waarin een hoger gehalte mensen met een niet 100 procent Nederlandse achtergrond in zitten, zeg maar gewoon allochtonen, dat wordt meteen beter."

"Veel Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen die dat wel kunnen. De film Wolf van Jim Taihuttu vind ik een goed voorbeeld. Het is bijna jammer dat er ook nog een paar Nederlanders in zitten."