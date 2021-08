Tekstschrijver Jan Rot hoopt dat hij niet overlijdt voor de première van de Nederlandse versie van de musical Matilda, waarvoor hij aan de vertaling werkt. Dat vertelde hij maandagavond in het NPO Radio 5-programma Volgspot.

De 63-jarige dichter en zanger meldde in mei geopereerd te zijn aan een tumor in zijn darmen en maag. Daarvan is hij goed hersteld, maar een nieuwe scan laat "uitzaaiingen alom" zien. Hij liet weten door te gaan met zijn werk zolang zijn gezondheid dat toestaat.

"Niemand kan voorspellen of ik maart haal", aldus Rot in het programma. "Ik hoop het wel. Het lijkt me leuk om erbij te zijn. Ik ben net aan een chemokuur begonnen; het valt tot nu toe mee. Maar ik wil ook geen valse hoop hebben."

Rot overlegt momenteel met de Britse makers van de musical over zijn vertaling. "Ik maak er ook zelf wel grapjes over", vertelde hij aan presentatrice Astrid de Jong. "Dan zeg ik: als de Britten moeilijk doen over dat zinnetje, zeg dan maar dat de vertaler ziek is en niet lastiggevallen mag worden."

De voorstelling van de Nederlandse versie van Matilda is in maart en april in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam te zien. De cast is nog niet bekend.