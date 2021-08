Dichter en componist Jan Rot is bezig met de de vertaling van de Nederlandse versie van de musical Matilda, zo meldt hij op sociale media.

Matilda is gebaseerd op het boek van de Britse schrijver Roald Dahl. Het stuk was eerder een groot succes in Londen. Het is de eerste grote voorstelling die Rot vertaalt sinds Hello, Dolly!.

De Nederlandse versie van de Broadwaymusical ging vlak voor de uitbraak van COVID-19 in première en werd na de galamiddag maar drie keer gespeeld.

Rot liet in juli weten dat hij in mei is geopereerd om een grote tumor uit zijn darmen en maag te halen. Daarvan is de 63-jarige tekstdichter goed hersteld, maar een nieuwe scan laat "uitzaaiingen alom" zien. Hij liet weten door te gaan met zijn werk zolang zijn gezondheid dat toestaat.

De voorstelling van de Nederlandse versie van Matilda zal in maart en april in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam te zien zijn. De cast is nog niet bekend.