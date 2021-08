De dierentuin die ooit werd gerund door Joe Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic, is van eigenaar verwisseld. Zijn aartsrivaal Carole Baskin heeft het terrein in Wynnewood in de Amerikaanse staat Oklahoma verkocht.

Exotic en Baskin waren onderwerp van de realityreeks Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. De gemoederen tussen de twee liepen zo hoog op, dat Exotic uiteindelijk werd veroordeeld voor het beramen van een moord op Baskin.

Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit voor dat feit en verschillende gevallen van dierenmishandeling.

In een van de rechtszaken tussen Baskin en Exotic kreeg die eerste een flink bedrag toegewezen, wat ertoe leidde dat Joe Exotic zijn inmiddels opgedoekte dierentuin aan haar moest overdragen. Tegenover Yahoo bevestigt Baskin zondag dat zij het terrein onlangs heeft verkocht aan lokale ondernemers.

Volgens Amerikaanse media mag op de plek de komende honderd jaar geen nieuwe dierentuin worden opgezet. Ook mag de naamgeving niet naar Joe Exotic of Tiger King verwijzen.

"Wat ze er ook vestigen, we willen niet dat het de naam Tiger King draagt", aldus Baskin. "We willen graag dat de dierenmishandeling die hier twintig jaar lang heeft plaatsgevonden verleden tijd is en vergeten wordt."