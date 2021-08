De Uitmarkt in Amsterdam werd zondag afgesloten met het musicalprogramma, onder begeleiding van Frits Sissing en Romy Monteiro. Er werden voorproefjes gegeven van allerlei producties die komend seizoen in de Nederlandse theaters te zien zijn, zoals Titanic, Diana & Zonen, TINA en The Sound of Music.

"Het was een fantastische avond, met een volledig vol huis", zei een woordvoerder. Dat betekende een publiek van zo'n tweeduizend man, het maximaal toegestane aantal wegens corona.

In het kader van het twintigjarig bestaan van de Musical Awards werden een paar musicalprijzen uitgereikt. Zo won Simone Kleinsma de prijs voor Favoriete Musicalperformer Allertijden.

De 63-jarige actrice zei bij de ontvangst dat ze "heel gelukkig is dat ze weer met collega's op het podium mag staan. Ik hoop op een bruisend theaterseizoen. Want theater kan laten zien dat de wereld ook een beetje mooi kan zijn."

Simone Kleinsma zingt titelnummer DORST

Van Engelshoven: Ga naar het theater

Demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven reikte de prijs uit voor de beste Nederlandse originele musical aller tijden. Het beeldje ging naar Soldaat van Oranje, die al tien jaar volle zalen trekt. De voorstelling is na anderhalf jaar vanaf oktober weer te zien.

Van Engelshoven riep heel Nederland opgeroepen om massaal naar het theater te gaan. "Er is niets zo mooi als samen in een theater genieten van live optredens en live muziek", aldus de bewindsvrouw. Zij bedankte namens de demissionaire regering alle producenten en theatermakers voor hun daadkracht en flexibiliteit in het afgelopen coronajaar.

215 Soldaat van Oranje weer begonnen: 'Niet zingen binnen 1,5 meter'

Ook vrijdag en zaterdag waren er optredens

Vanuit de cultuursector klonk het afgelopen jaar regelmatig kritiek op het kabinet omdat kunst en cultuur niet hoog op het prioriteitenlijstje leek te staan als het ging om versoepelingen.

De Uitmarkt wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen. Ook vrijdag en zaterdag waren er optredens. Een groot aantal Nederlandse artiesten trad op, onder wie Douwe Bob, Ruth Jacott, Hans Klok, het Nationale Ballet, Jamai en OG3NE.