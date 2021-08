Unmute Us heeft een nieuwe demonstratie aangekondigd op 11 september. De organisatie is niet tevreden met de reactie vanuit het demissionaire kabinet op de demonstratie van afgelopen weekend.

Unmute Us bracht afgelopen weekend tienduizenden mensen op de been om te protesteren tegen de coronamaatregelen binnen de amusementssector. Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken zei vrijdag naar aanleiding van deze demonstratie "bereid te zijn in gesprek te gaan" met de cultuursector, maar doet vooralsnog geen toezeggingen.

"Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben", aldus de organisatie van Unmute Us.

"Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september. We roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan."

De organisatie roept opnieuw het hele land op om "op te staan voor de evenementenbranche en de cultuursector". Unmute Us blijft bij haar eis om directe heropening volgens de Fieldlab-voorwaarden, antwoord op de gestelde vragen en om erkenning voor de gesteldheid van de vele bezoekers, getroffen medewerkers en artiesten die zich al ruim anderhalf jaar niet gehoord voelen.