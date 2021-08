De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft in een open brief aan het demissionaire kabinet haar zorgen uitgesproken over het vervallen van de anderhalvemeterregel per 20 september, mits het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dit toestaat. Dit zou betekenen dat de bioscopen per zaal slechts 75 bezoekers mogen verwelkomen of gebruik moeten maken van coronatoegangsbewijzen.

Een bioscoopzaal kan momenteel, met de anderhalvemeterregel, ongeveer 165 bezoekers per zaal ontvangen. "Het maximum van 75 bezoekers per locatie is voor de bioscopen en filmtheaters een enorme achteruitgang en volledig inconsistent met eerdere coronabeperkingen."

De NVBF legt uit dat alle bioscopen en filmtheaters in Nederland vanaf 1 juli 70 procent van het aantal bezoekers hebben kunnen ontvangen, in vergelijking met 2019. "Voorwaar een prestatie als wordt bedacht dat we nog steeds te maken hebben met corona en de beperkingen die daarbij zijn." Ze is bang dat deze positieve trend in gevaar komt.

Het ziet er met de eventuele versoepeling naar uit dat er gebruikgemaakt zal moeten worden van coronatoegangsbewijzen wanneer een locatie meer dan 75 mensen in een zaal wil ontvangen. "Dit verhoogt de drempel om een bezoekje te brengen aan de bioscoop of het theater", aldus de vereniging. Ook ziet ze het niet zitten om extra personeel in te zetten om controles uit voeren. "Zij moeten dan handhaven op waar zij niet voor zijn opgeleid. Daarbij speelt dat het sowieso moeilijk is om aan personeel te komen."

Daarnaast zal de prijs voor een kaartje te duur worden. "In plaats van een gemiddelde van 10 euro per bezoeker zal de prijs inclusief toegangsbewijs rond de 17,50 uitkomen. Voor een gezin met twee kinderen dus 30 euro meer. De bioscoop als voordelig uitje verdwijnt hiermee uit beeld."

NVBF wil huidige situatie in stand houden

De vereniging stelt voor om het te laten bij de huidige situatie, ook als er 20 september versoepeld wordt - dus nog steeds rekening houden met de 1,5 meter afstand, tenzij het om een huishouden gaat. "Het kabinet spreekt de hoop uit dat per 1 november geen coronamaatregelen meer nodig zijn; waarom dan nog voor bioscopen en filmtheaters een periode 'inbouwen' met coronatoegangsbewijzen? Laat dit alsjeblieft aan ons voorbij gaan: het hoeft niet en het schaadt ons."

Mocht het kabinet hier niet mee instemmen, pleit de NVBF voor een maximale capaciteit van 100 bezoekers, in plaats van 75. "100 bezoekers per filmzaal zal ons nog steeds duperen - en overheidssteun aan de branche blijft dan gewoon noodzakelijk, laat dat duidelijk zijn - maar het is in ieder geval 'wat'."