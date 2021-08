Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken doet vooralsnog geen toezeggingen aan de cultuursector naar aanleiding van de protesten van Unmute Us. Hij zegt wel toe dat hij "bereid is te spreken" met de sector. Blok zal volgende week een gesprek inplannen, beloofde hij vrijdag.

"Het is hun wens om verder open te gaan, maar we moeten dat afwegen tegen de taak die we ook hebben om het virus te blijven beheersen", aldus de VVD-bewindsman. Blok wil niet kwijt wat hij gaat zeggen tegen de sector.

Het is de eerste reactie van het demissionaire kabinet na de grote protestmarsen die afgelopen weekend plaatsvonden. Vele tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid. De cultuursector is woedend dat festivals en concerten nog steeds niet mogen, terwijl er wel tienduizenden mensen in voetbalstadions en bij de Formule 1 zitten.

Veel cultuurkopstukken verwijten het kabinet haar dedain jegens de enorme beroepsgroep. In een brief die de organisatie achter Unmute Us eerder deze week stuurde, werden tien vragen aan demissionair premier Mark Rutte en de demissionaire ministers gesteld. Twee van die vragen waren waarom festivals pas op 20 september weer eventueel mogen opstarten en of de ministers bekend zijn met de Fieldlab-uitslagen.

Ook werd gevraagd of Rutte begrijpt dat zijn kabinet "hiermee de geschiedenis zal ingaan als het demissionaire kabinet dat eigenhandig zijn vaderlandse cultuursector de nek omdraaide".