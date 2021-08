Het Stedelijk Museum in Amsterdam geeft het schilderij Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky terug aan de erfgenamen. Zij voerden sinds 2013 een juridische strijd om het werk terug te krijgen. Dit maakte de gemeente Amsterdam donderdag bekend in een raadsbrief, meldt Het Parool.

"Als stad hebben we een geschiedenis en daarmee een grote verantwoordelijkheid hoe om te gaan met het onrecht en het onherstelbare leed dat de Joodse bevolking is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Amsterdam heeft de morele plicht om hiernaar te handelen", schrijft de gemeente in de brief.

"Het college staat voor een rechtvaardig en duidelijk restitutiebeleid, die in de kern zo veel mogelijk teruggaven van kunst aan de rechtmatige eigenaren of de erven van de eigenaren mogelijk maakt."

Niet een belangenafweging tussen de erven en de gemeente Amsterdam zou centraal moeten staan, zoals in bindende advies van 2018, maar het herstel van onrecht voor slachtoffers, vindt de gemeente.

"Daarnaast heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op basis van het advies van de Commissie-Kohnstamm, een nieuw beoordelingskader voor de Restitutiecommissie vastgesteld, waarin de belangenafweging is komen te vervallen."

Nu er een nieuw beoordelingskader ligt, zal een hernieuwd advies leiden tot onmiddellijke restitutie van het schilderij aan de erfgenamen van de eigenaren.