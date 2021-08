De Britse koningin Elizabeth leent twee schilderijen van de hand van Aelbert Cuyp (1620-1691) uit aan het Dordrechts Museum. Het gaat om twee kunstwerken die op Buckingham Palace hangen, namelijk Landschap met herders en reizigers bij avondlicht uit 1667 en De Veerboot uit 1650.

Het museum is bezig met de voorbereidingen van de tentoonstelling In het licht van Cuyp: Aelbert Cuyp & Gainsborough - Constable - Turner, die 3 oktober opent. De directeur van de Britse koninklijke collectie, Tim Knox, zal ook de openingstoespraak van de tentoonstelling houden.

Het museum is verguld met de bijdragen van de vorstin aan de expositie. Volgens conservator Sander Paarlberg was het zelfs wel een beetje een verrassing dat zijn museum niet een, maar twee doeken mocht lenen. "Bij de koninklijke collectie werden ze enthousiast over het idee dat de werken teruggingen naar de plek waar ze zijn gemaakt en ook over de viering van Cuyps vierhonderdste geboortedag."

Een ware Cuyp-rage onder de Britse aristocratie

De koningin bezit meerdere Cuyps, doordat haar verre familielid George IV er een dozijn wist te verzamelen. Volgens Paarlberg was er in de achttiende eeuw en ook nog aan het begin van de negentiende eeuw een ware Cuyp-rage onder de Britse aristocratie, die viel voor het ‘gouden licht’ van de Hollandse meester.

Er zijn volgens de conservator meer werken van Cuyp in Groot-Brittannië beland dan er in Nederland zijn gebleven. "Natuurlijk speelde de koopmansgeest destijds een rol, maar we hebben de aandacht voor Cuyp ook wat laten versloffen. Pas in 1965 heeft het Rijksmuseum in Amsterdam een belangrijke Cuyp teruggekocht en wij in de jaren zeventig."

Niet eerder in Nederland getoonde werken van Britse kunstenaars

Schilderijen van Cuyp worden op de expo in Dordrecht gecombineerd met vaak niet eerder in Nederland getoonde werken van Britse kunstenaars die zich door de Dordtse meester lieten inspireren, zoals Richard Wilson, Thomas Gainsborough, John Constable, J.M.W. Turner, Richard Parkes Bonington, Augustus Wall Callcott en John Crome. Toegezegde bruiklenen van Cuyp en zijn Britse navolgers komen behalve uit Londen uit Los Angeles, Houston, Boedapest, Keulen en Dublin.