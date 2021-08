Ivo van Hove gaat de toneelbewerking regisseren van Mijn lieve gunsteling, de geprezen roman van Marieke Lucas Rijneveld (foto). De productie zal in het seizoen 2022/2023 in première gaan.

"Ik ben zeer vereerd dat de grootmeester van het toneel, Ivo van Hove, Mijn lieve gunsteling op de planken brengt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een wonderschone bewerking gaat worden."

Mijn lieve gunsteling verscheen in 2020 en draait om een 49-jarige veearts, die een fascinatie ontwikkelt voor de 14-jarige dochter van een boer. De roman werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Rijneveld won in augustus 2020 de International Booker Prize met De avond is ongemak.

De vertaalrechten van Mijn lieve gunsteling werden tot nu toe aan veertien landen verkocht. Op de dag van verschijning las Van Hove de roman en verwierf hierna gelijk de rechten voor het maken van een toneelbewerking.

Mijn lieve gunsteling gaat in 2022 in het najaar in première bij het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), waar Van Hove werkzaam is als directeur. Hij oogstte veel lof met zijn voorstellingen in binnen- en buitenland.

Zo regisseerde hij ook de musical Lazarus, gebaseerd op het werk van David Bowie. Van Hove maakte de afgelopen jaren diverse grote toneelstukken op Broadway.