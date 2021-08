Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong hervatten in september hun compilatieshow. Het duo staat van 14 september tot en met 28 oktober vrijwel alle avonden in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam met de comebackvoorstelling.

De voorstelling zou in 2020 in een aantal blokken in reprise worden genomen. Door de coronapandemie ging dat niet door. Nadat de reeks meerdere malen was uitgesteld, kregen de fans het geld van hun aangeschafte kaartjes terug. Deze groep kon het afgelopen weekeinde al in de voorverkoop een kaartje kopen voor de nieuwe reeks dit najaar.

De algemene kaartverkoop is maandag om 15.00 uur van start gegaan. Vooralsnog mag, volgens de huidige coronaregels, twee derde van de stoelen in de zaal worden verkocht.

In het retrospectief onderzoeken Waardenberg (65) en De Jong (63) de betekenis van hun oude werk. Met regisseur Jeroen de Man hebben zij de sketches bekeken die zij tussen 1987 en 1999 maakten en die toentertijd voor veel opschudding zorgden.