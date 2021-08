Schrijver Herman Brusselmans vindt het jammer om te zien dat er weinig gelezen wordt, maar een oplossing heeft hij niet zo snel. Volgens hem had in ieder geval 99 procent van alle boeken die nu uitkomt, nooit geschreven hoeven worden.

"Ik lees wel eens een bloemlezing van 'de schrijvers van morgen', en dan denk ik: twaalf of dertien verhalen, allemaal bagger. Dat kan ook aan mij liggen. Ik heb zoveel gelezen dat ik bijna nooit meer verrast word", aldus de Vlaamse schrijver in gesprek met Trouw.

Op straat merkt Brusselmans dat hij nauwelijks nog wordt herkend als schrijver: mensen kennen hem veelal van de televisieprogramma's waarin hij te zien is. "Mensen op straat kunnen nauwelijks nog vijf Nederlandstalige schrijvers opnoemen. Mij kennen ze wel omdat ik veel tv-werk doe - vaak in de meest stompzinnige programma's, maar goed, it pays the rent. De dag na zo'n uitzending zeggen mensen: je had gisteren op tv een mooi hemd aan. Maar of je een boek hebt gepubliceerd of niet, dat interesseert de meesten geen fuck."

De auteur ziet niet hoe daar verandering in gebracht kan worden, al denkt hij dat een deel van het probleem in het onderwijs ligt. "Het vak Nederlands, vroeger redelijk geliefd, is totaal niet meer populair. Men zoekt het nu meer in de computerkunde. Je ziet het ook aan de populariteit van influencers, die met een paar bikinifoto's en wat berichtjes over hun vakantie op Ibiza 500.000 mensen bereiken. Dan denk ik: als Twitter en Instagram de boel overnemen, komt de literatuur er nooit meer tussen. Na vijf pagina's in een boek zijn mensen hun concentratie al kwijt."

Zelf zo gaan schrijven dat hij zeker weet dat het publiek wel komt, wil Brusselmans niet. "Die geëngageerde literatuur, daar heb ik me altijd van gedistantieerd. Ik ga niet over de onderdrukking van de vluchteling schrijven in de hoop dat het een bestseller wordt. Vaak zijn dat trouwens heel saaie boeken zonder enige humor."