Freek Bartels speelt prins Harry in Diana & Zonen, de eerste Nederlandstalige musical over het wel en wee van het Britse koninklijk huis. De acteur heeft zich voor zijn rol verdiept in het verleden van de prins en begrijpt zijn doen en laten nu beter, vertelt Bartels in gesprek met NU.nl.

"Ik heb nog meer begrip gekregen voor Harry", vertelt Bartels. "Vroeger werd hij een beetje weggezet als een kwajongen. Dat beeld blijft hangen, maar als je in zijn verhaal duikt, snap je heel goed dat hij zich afzette tegen de gevestigde orde en er hier en daar een losbandig leven op na wilde houden."

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle maakten vorig jaar bekend te verhuizen en af te zien van hun koninklijke taken. Het koppel besloot daartoe vanwege de storm van (negatieve) media-aandacht, die een grote impact op hun mentale gezondheid had. In gesprek met Oprah Winfrey vertelden ze weinig tot geen steun van hun familie te hebben gekregen.

"Het besluit dat hij heeft genomen, is een dappere keuze en getuigt van enorme moed en doorzettingsvermogen", vindt de acteur. "Ik ben Harry echt veel gelaagder gaan zien. En ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Je zal maar als prins geboren zijn. En alles wat daarbij komt kijken... Die ogenschijnlijke vrijheid die er helemaal niet is."

Toch heeft Bartels alles wat hij over de prins weet losgelaten voor zijn rol. "We brengen zeker geen imitatie van de Britse koninklijke familie of een feitelijk historische voorstelling. Het is echt een gedramatiseerde, eigen interpretatie van het verhaal. Dat de familieleden in een gouden kooi leven en dat alles wat ze doen onder een vergrootglas ligt, is niet zo interessant om aan te zetten, want dat is een bekend gegeven. Ze maken juist ook grote levensthema's mee die herkenbaar zijn voor veel mensen. Het script is de basis en zelf ga je op zoek naar de menselijke aspecten van je personage."

'We gaan een getraumatiseerde Harry zien'

Het verhaal van Diana & Zonen begint in 2018, het jaar waarin prins Harry en Meghan trouwden. Ook het verhaal van zijn moeder Diana Spencer komt aan de hand van flashbacks aan bod. Zo is er aandacht voor haar ontmoeting met prins Charles, haar moederschap en het onverwachte einde aan haar leven in 1997, toen ze bij een verkeersongeluk om het leven kwam.

"We gaan een verliefde Harry zien, die Meghan voor het eerst ontmoet. Maar ook een vrij getraumatiseerde Harry. De nasleep van de dood van zijn moeder komt aan bod en je ziet hoe Harry daarmee omgaat ten overstaan van zijn broer William (gespeeld door Jonathan Demoor, red.)."

"De een is troonopvolger en de ander is een rock-'n-rollende, rebellerende jongen. Dat botst. Maar onze band is gelukkig allesbehalve getroebleerd", zegt Bartels over de samenwerking met zijn Vlaamse collega. "We hebben best wat ontroerende scènes samen, waarin je voelt dat Harry en William wel willen dat hun band beter wordt, maar dat ze zo vastzitten in dat stramien."

De vergelijking met The Crown, waarin ook een kijkje achter de schermen van een van de meest besproken families wordt gegeven, is al snel gemaakt. "Het is heerlijk om te zien wat er allemaal achter gesloten deuren gebeurt en dat aspect zit ook in de musical", vertelt Bartels. Maar de populaire Netflix-serie is volgens hem niet te vergelijken met de musical. "Zij hebben een eigen versie van het verhaal en wij de onze. In allebei zie je dat het koningshuis ook maar gewoon uit mensen met problemen bestaat, maar dan in een iets andere setting."